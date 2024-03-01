5 معلومات عن صدقي صخر بطل مسلسل فراولة.. ثاني ظهور مع نيللي كريم

حالة من التألق يعيشها الفنان صدقي صخر في الفترة الأخيرة، الذي يمتلك مواهب متعددة، تتنوع بين التمثيل والعزف وأداء الأصوات، وسجل حضورا لافتا في أكثر من عمل، منها مع الفنانة نيللي كريم، قبل أن يشاركها في بطولة مسلسل فراولة، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

5 معلومات عن الفنان صدقي صخر

نستعرض 5 معلومات عن الفنان صدقي صخر، وفقا لحسابه الرسمي على «فيسبوك»، ولقاءاته التليفزيونية:

بدأ التمثيل في عمر 15 عامًا.

شارك في أغاني عديدة من خلال عزفه على الآلات الموسيقية.

كان أحد أعضاء فرقة الطمي المسرحية.

صاحب الأداء الصوتي لشخصية الفارس، في الفيلم الكرتوني «الفارس والأميرة».

شارك في بطولة فيلم قصير «لما جات 10»، ليحصد العمل جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي، وفي مهرجان كليرمونت بدورته الـ41.

دور صدقي صخر في مسلسل فراولة

يؤدي صدقي صخر دور طبيب نفسي في مسلسل فراولة، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، إذ تدور قصته في إطار اجتماعي «لايت»، عن فتاة تعمل مندوبة مبيعات، وتعالج الأشخاص من خلال التنويم المغناطيسي، بالإضافة إلى توقعاتها لهم بقراءة الفنجان.

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم: صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، شيماء سيف، وحجاج عبد العظيم، ومن إخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

ولم يكن مسلسل فراولة، المشاركة الأولى لصدقي صخر، في عمل من بطولة نيللي كريم، بل سبق أن أدى شخصية صديق آسر ياسين، في مسلسل «بـ100 وش»، وتدور قصته حول عصابة، تستولي على أموال الآخرين بحيل ذكية.

مسلسل «بـ100 وش» بطولة نيللي كريم، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، إسلام إبراهيم، الراحل مصطفى درويش، علا رشدي، وشريف دسوقي، وإخراج كاملة أبو ذكري.