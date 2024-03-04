رئيس التوزيع بـ«المتحدة»: مسلسلات رمضان تعرض لأول مرة بماليزيا وروسيا مدبلجة

أكدت دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، أن الأمر فيما يخص توزيع الأعمال الدرامية والفنية يبدأ منذ فترة طويلة؛ لكي يتم معرفة ما سيتم تقديمه للمنصات الخارجية، مشددة على أن لخبرتها تعي أذواق القنوات والمنصات الخارجية من الأعمال الدرامية، ويتم توجيه هذه الأعمال لهم حسب جمهور كل منصة.

تسويق المحتوى الدرامي يبدأ من النَص

وأشارت «كريم»، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن تسويق المحتوى الدرامي يبدأ من النص، ويتم مراعاة أذواق الجمهور بحسب كل منصة، موضحة أنه يتم العمل من البداية بالتنسيق مع شركات الإنتاج لكي يتم إضافة لمسة على الأعمال، مؤكدة أن أعمال «المتحدة» تعرض على 6 منصات و14 قناة.

وأوضحت أن هناك أمر جديد وسيكون هناك عرضا لأعمال المتحدة في ماليزيا وروسيا، مؤكدة أن هذه الأعمال ستكون مدبلجة، منوهة بأنه تم الاتفاق على تعاون مع عدد من الشركات في الهند، مشددة على أنه يتم أخذ وقت طويل في التعاقد مع شركات خارجية، متابعة: «الأعمال تترجم في المتحدة والدوبلاج يكون في القناة التي حصلت على العمل».