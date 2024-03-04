«المتحدة» تهدي أغنية «مصر أصل الدراما» للشعب.. والجمهور: رجعتنا للزمن الجميل

نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو لأغنية «مصر أصل الدراما» للنجم مدحت صالح، كإهداء من «المتحدة» للشعب المصري بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم، إذ تحتوي الأغنية على أقدم المسلسلات التاريخية والاجتماعية التي يحبها الجمهور وما زالت خالدة في ذاكرته وقلبه، رغم مرور عشرات السنوات على إنتاجها.

أغنية «مصر أصل الدراما»

وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي نشره الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدين أنه أعاد ذكريات الزمن الجميل.

كما نشرت قناة ON، الأغنية على شاشتها مصحوبة بتعليق: «مصر أصل الدراما.. كام سنة عدوا وشوف كام عيلة.. تابعوا الحكايات ليلة بـ ليلة.. كل عيون الدنيا متابعة.. إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، وذلك بمناسبة اقتراب مرور 61 عاما على الدراما المصرية التي احتفظت بمكانتها عدد ضخم من إنتاج الأعمال الدرامية، وبتنوع كبير من الأعمال ما بين الاجتماعي والكوميدي والديني، وبمناسبة إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددا كبيرا من مسلسلات رمضان المتنوعة عبر منصاتها المختلفة.

كلمات أغنية «مصر أصل الدراما»

وجاءت كلمات أغنية «مصر أصل الدراما»، للنجم مدحت صالح كالتالي:

كام سنة عدوا وشوف كام عيلة

تابعوا الحكايات ليلة بليلة

أيام كانت والله جميلة

وسابت جوا قلوبنا علامة

حكايات لسه في روحنا نَفَسها

لمتنا وحبينا ونسها

حافظينها بترتيب أحداثها

كلنا بنحبك يا دراما

كام سنة عدوا وشوف كام عيلة

تابعوا الحكايات ليلة بليلة

أيام كانت والله جميلة

وسابت جوا قلوبنا علامة

حكايات لسه في روحنا نَفَسها

لمتنا وحبينا ونسها

حافظينها بترتيب أحداثها

كلنا بنحبك يا دراما

مين ينسى زيزينيا ومين ينسى ليالي الحلمية

بابا عبده وجمعة الشواف أو هو وهي

أرابيسك اتعشَّق في خيالنا ولا راح من بالنا

والراية البيضا وأبو زيد في السيرة الهلالية

هجان وياه قولنا تعيشي دايما يا بلادنا

مال ايه يا بنون ده المال زايل عمره ما ينجدنا

حواديت لو تتعاد ميت مرة لسه بتسعدنا

درامتنا هتفضل عايشة لسنين وسنين جاية

كام سنة عدوا علينا ولسه

بدل القصة فيه مليون قصة

درامتنا المصرية منصة

والكل اتجمّع حواليها

الدنيا بتعشق حواديتها

ساعة الحلقة شوف لمتها

دي الإبرة هتسمع رنتها

حواديتنا الناس بتعيش فيها

كام سنة عدوا علينا ولسه

بدل القصة فيه مليون قصة

درامتنا المصرية منصة

والكل اتجمّع حواليها

الدنيا بتعشق حواديتها

ساعة الحقلة شوف لمتها

دي الإبرة هتسمع رنتها

حواديتنا الناس بتعيش فيها

مين فينا هينسى حمادة عزو وماما نونا حبيبته

وهوانم جاردن سيتي يا زمان حنينا لسيرته

أوراق مصرية تفكرنا بأيام عشناها

والعيلة وأبو العلا كان بِشري وكان سابق وقته

هند ودكتور نعمان دخلت قلبتله حياته

حيران وشرارة ده غير كابتن ميزو وقفشاته

وونيس اللي كتير ياما عشنا معاه في يومياته

مين لم الشمل يا ناس غير الشاشة المصرية