أحداث مسلسل مسار إجباري تدور في إطار تشويقي شعبي.. وسر خطير يقلب حياة الشابين

في إطار تشويقى شعبى، تكشف أحداث مسلسل «مسار إجبارى» عن سر يقلب حياة عائلتين بالكامل، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى تمنح خلاله الثنائى عصام عمر وأحمد داش فرصة البطولة المطلقة، وذلك انطلاقاً من دعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة.

«الصاوى» و«البزاوى» أبرز ضيوف الشرف

تعتمد أحداث مسلسل «مسار إجبارى» على الإطار الاجتماعى التشويقى، حول «حسن وحسين»، شابين فى مقتبل العمر عكس بعض تماماً فى كل شىء، ويكتشفان أنهما شقيقان بعد أن صرح لهما والدهما بالسر الذى ظل دائماً يحاول إخفاءه، يأتى ذلك على الرغم من أن كلاً منهما مختلف عن الآخر.

«عمر البرنس» الأب المتزوج من سيدتين دون علم أى منهما بهذه المسألة، وظل الزواج فى السر لمدة سنوات طويلة، حيث ينكشف السر بعد وفاته من خلال وصيته التى تكشف زواجه من سيدة أخرى.

«صابرين» فى مواجهة «بسمة» بعد وفاة زوجهما

الزوجة الأولى التى تعيش الوهم، وتكتشف الخيانة من وصية زوجها المتوفى، هى الفنانة صابرين والدة الفنان عصام عمر، التى تحب زوجها وتخلص له طوال حياتها، ولكنها تشعر بخيانته، وتحاول البحث وراء الموضوع إلا أنه يمرض بشكل مفاجئ ويتم نقله إلى العناية المركزة، وبعد وفاته تكتشف زواجه الثانى من الفنانة بسمة، التى تزوجها منذ سنوات طويلة وأنجب منها نجله الفنان أحمد داش.

يأتى دور الفنانة صابرين بعد غيابها العام الماضى عن دراما رمضان، حيث إنها لم تجد السيناريو المناسب، لذلك قررت أن تبتعد عن الدراما التليفزيونية فى الموسم الرمضانى الماضى، وذلك بعد أن قدمت نجاحاً بدور «نوسة» فى مسلسل «أعمل إيه» مع الفنان خالد الصاوى فى الموسم الشتوى لعام 2022.

وتجسد الفنانة بسمة دور زوجته الثانية التى تنجب أحمد داش، وتفاجأ بخبر وفاة زوجها، وتضطر إلى أن تدخل فى صراعات من زوجته الأولى، وقد أشاد الجمهور بتحضيرات «بسمة» لدورها من خلال التعليقات على البرومو، إذ إنها ظهرت دون استخدام أى أدوات «مكياج».

ويجسد الفنان رشدى الشامى دور «مجدى حشيش» المحامى بالنقض والدستورية العليا، وتربطه بعض المواقف ببطلى العمل عصام عمر وأحمد داش، يأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلال مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى من خلال شخصية «الريس ربيع»، التى تعاطف معها الجمهور بشكل كبير خاصة فى مشهد النهاية.

جورى بكر محامية فاسدة

وتظهر الفنانة جورى بكر ضمن أحداث مسلسل «مسار إجبارى» بدور مختلف وجديد، حيث تجسد دور محامية فاسدة تتلاعب بالقانون لصالح موكليها لكسب القضايا لتحقيق أكبر مكسب والحصول على مبالغ طائلة، ويعتبر ذلك العمل الأول لها بعد إنجابها مولوداً جديداً، وقد عكفت «جورى» على مذاكرة الدور جيداً من خلال الاستعانة بمحاميها الخاص من أجل معايشة تفاصيل الدور وتفاصيل مهنة المحاماة، يأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته العام الماضى من خلال شخصية «وداد» فى مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان بالتعاون مع المخرج محمد سامى.