نقاد: نراهن على نجاح «داش وعمر» في مسلسل مسار إجباري

أشاد عدد من النقاد بحرص «المتحدة» على دعم الشباب من خلال مسلسل «مسار إجبارى»، الذى يشهد منح البطولة المطلقة للنجمين أحمد داش وعصام عمر، بالإضافة لإظهار مواهب جديدة وضخ دماء مختلفة وجديدة لسوق الدراما.

وتحدثت الناقدة ماجدة موريس عن موهبة الفنانين عصام عمر وأحمد داش من خلال ظهورهما فى مسلسل «مسار إجبارى» قائلة: أنا دائماً أؤيد الكشف عن وتقديم مواهب جديدة فى مصر من خلال الدراما، والاستمرار فى تقديم مواهب شابة ومؤثرة لأن ذلك يفتح الباب أمام مواهب كبيرة ويصقل الموهبة حتى يصبحوا نجوماً كباراً، وقد نجحت «المتحدة» فى إلقاء النظر على الفنان عصام عمر بعد نجاحه الكبير فى مسلسل «بالطو»، الذى كان بمثابة البطولة الأولى له فى الدراما، والتى لفتت أنظار المتابعين بشأن تقديمه البطولة فى مسلسل «مسار إجبارى».

وأضافت «موريس»، لـ«الوطن»: أتوقع أيضاً نجاح المسلسل بسبب ظهور الفنان أحمد داش، فعلى الرغم من أن أدواره ليست كثيرة، ولكنها دائماً مؤثرة، لأنه يحرص باستمرار على تقديم شخصيات مختلفة عن كل الممثلين، وخير مثال دوره العام الماضى فى مسلسل «جعفر العمدة»، وذلك مهّد له طريق الشهرة فى سن صغيرة، بالإضافة إلى أن كتابات المؤلف باهر دويدار دائماً تكون مختلفة ولها عدة معانٍ، لأنه عمل مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربى.

وعن ظاهرة تقديم مسلسلات الـ15 حلقة فى رمضان، قالت: من الأشياء المميزة هذا العام تقديم «المتحدة» 15 حلقة فقط، وهذا يعتبر من إنجازات «المتحدة»، بأن يتم اقتصار العمل على عدد حلقات قليلة، وذلك من أجل تفادى المط والتطويل.

وقال الناقد محمود قاسم عن مسلسل «مسار إجبارى»: من الأشياء الضرورية فى عالم الدراما ضخ دماء جديدة باستمرار، وتوسيع مساحات واضحة للشباب، لأن ذلك يساعد على تكسير «تابوهات» الوجوه المتكررة، وعدم اقتصار الأعمال على نجوم بعينها، ومن المميز اختيار الفنان عصام عمر، الذى تميز بأدائه الكوميدى فى مسلسل «بالطو»، وأثبت نفسه عن جدارة مع مجموعة من الشباب، لينتقل إلى بطولة مسلسل «مسار إجبارى» من إخراج نادين خان.

وتحدث «قاسم» عن المخرجة نادين خان، قائلاً إنها مخرجة متمكنة، تستطيع أن تخرج من النجوم إمكانيات أعلى وأفضل، وذلك بسبب أنها بدأت كمخرجة مساعدة مع والدها المخرج الكبير محمد خان، وأخرجت عدداً من الأعمال المهمة على مدار السنوات الماضية منها مسلسل «ليه لأ»، ومسلسل «مين قال».

وعن تقديم المسلسل فى 15 حلقة فقط قال: أنا دائماً أدعم التجارب الجديدة، وأيضاً الـ15 حلقة والـ10 حلقات، لأنها تقدم المحتوى بشكل مقتصر دون ملل، وقد أثبتت تلك التجربة نجاحها على مدار السنوات الماضية، وقد اتجهت «المتحدة» هذا العام لإنتاج أكثر من عمل مكون من 15 حلقة فقط.