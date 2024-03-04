رئيس قطاع البرامج بـ«المتحدة»: أعدنا توزيع وتسجيل نحو 2000 أغنية من التراث المصري

قال أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، إن قطاع البرامج تعاون هذا العام مع 12 شركة إنتاج، ما بين شركات تابعة للشركة المتحدة أو شركات مشاركة مع «المتحدة» أو شركات خارجية موجودة في السوق.

وأضاف «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن أي برنامج يظهر على شاشات المتحدة لابد أن يكون به قيمة مضافة لتقديمها للمجتمع مردفا: «برامج مثل سولد أوت لـ محمود سعد وشركة فكرة وبرنامج معكم منى الشاذلي وصاحبة السعادة أعدنا توزيع وتسجيل من 1500 لـ2000 أغنية من التراث المصري وهذه قيمة مضافة نقدمها بشكل مختلف».

وتابع: «برنامج مثل شارك تانك، قدم هذا البرنامج لريادة الأعمال نحو 380 مليون جنيه لمشروعات ريادة الأعمال، ومشروع قومي مثل كابيتانو مصر لشركة سينرجي عامل حالة كلنا عارفينها وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي في البرنامج».