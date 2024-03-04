رئيس قطاع البرامج بـ«المتحدة»: قادرون على تقديم المحتوى الدرامي مدبلجا

قال أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، إن ما يهم الشركة المتحدة أن تنتشر القوة الناعمة المصرية في كل مكان، سواء من خلال ترجمة الأعمال كتابة أو من خلال الدوبلاج، فالشركة المتحدة قادرة على تقديم المحتوى الدرامي مدبلج أو مترجم.

وأضاف «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الصناعة تحكمها مقاييس، ويعمل في هذه الصناعة بداية من العامل الذي يصنع السجاد حتى النجار الذي يصنع الكرسي حتى الحداد، وتسمى هذه العمالة غير المباشرة، بجانب العمالة غير المباشرة، وبالتالي يمكن أن يعمل في المسلسل الواحد آلاف العمال.

وأشار إلى أن الفارق الوحيد بين صناعة البرامج والمسلسلات، هي أن البرامج امتداد وعلاقة «عِشرة» ما بين البرنامج والمشاهدين، لكن قد يحدث فيه نوع من أنواع التطوير داخل البرامج الموجودة، بينما المسلسل لا بد من أن يكون هناك جديد كل عام.