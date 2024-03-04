صابرين: متحمسة للعمل مع «المتحدة».. ومسار إجباري يحمل مفاجآت عديدة

مفاجآت عديدة وعدت بها الفنانة «صابرين» جمهور مسلسل «مسار إجبارى»، والمكون من 15 حلقة، وتجسد من خلاله دور الزوجة الأولى، التى تفقد زوجها بعد أن تكتشف خيانته من خلال وصية بعد رحيله، وتظهر بدور والدة الفنان عصام عمر وتمر بالعديد من المواقف والتحديات، وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى.

عبَّرت الفنانة «صابرين» عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى مسلسل «مسار إجبارى»، مشيرة إلى أنها فخورة بالعمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة أن الشركة تدعم الشباب وتعطى لهم فرصة البطولة، وهذا بالتأكيد مجازفة كبيرة من الشركة، ولكنها فى محلها بسبب موهبة كل من أحمد داش وعصام عمر، مضيفة أن المخرجة نادين خان تعتبر من المخرجات المميزات هذا العام، وتهتم بأدق التفاصيل من أجل خروج العمل بأفضل صورة للمشاهدين.

«دراما اجتماعية تجمع بين مواقف كوميدية وأخرى تمس الحزن»، بهذه الكلمات أكدت «صابرين» أسباب موافقتها على العمل، «مسلسل مختلف وجديد، وفخورة بالتعاون مع المنتجة دينا كريم التى بذلت قصارى جهدها من أجل خروج العمل بهذا الشكل، فضلاً عن أننى بشكل خاص أفضل الأعمال المكونة من 15 حلقة، لأنها مناسبة للشهر الكريم، بعيداً عن أحداث المط والإعادة».

بينما أشار الكاتب باهر دويدار الذى قدم المعالجة الدرامية للمسلسل قائلاً: «سعيد بتجربة الشباب فى مسلسل مسار إجبارى، وحرص المتحدة الدائم على أن تظهر الشباب فى بطولة عمل فنى، وهذا غير معتاد على جمهور رمضان، كما أن المسلسل يحمل مشاعر مختلطة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، والتشويق، ويعتبر مسلسل مسار إجبارى من الأعمال الدرامية التى حققت ذلك».

وأضاف «دويدار» لـ«الوطن»: «كتبت المسلسل منذ فترة، لأننى دائماً أتحمس لتجارب الشباب منذ أن قدمت مسلسل حكايات بنات، ثم انضم المؤلف أمين جمال ومحمد محرز لكتابة باقى حلقات المسلسل، بعد الاتفاق على معالجة درامية بعينها».

«مسلسل مختلف بفكر شبابى»، هكذا تحدث الكاتب أمين جمال، سيناريست مسلسل «مسار إجبارى»، عن تفاصيل العمل المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2024، «الفنان الشاب عصام عمر وأحمد داش يجسدان خلال هذا المسلسل شخصيات شقيقين فى مواقف بعيدة ويحاولان الوصول لبعضهما».

وأضاف أن المسلسل يناقش المشكلات التى تحدث بين الإخوة، واختيار بطلى العمل أحمد داش وعصام عمر من أفضل الاختيارات، فبجانب موهبتهما، فإن كلاً منهما أثبت ذاته وعن جدارة فى الدور الذى يجسده، فالمسلسل به تمثيل رائع وجهد كبير مبذول من الكثير من عناصر المسلسل.

وكشف الفنان الشاب أحمد داش عن طبيعة دوره فى مسلسل «مسار إجبارى»، المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل.

وقال «داش» إنه يجسد شخصية شاب متطلع للمستقبل، ويفكر دوماً فى جلب الأموال كى يعيش حياة مستقرة، ولذلك يكافح كثيراً بالدخول فى مشروعات، ولكنه يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعه، بحسب قوله.