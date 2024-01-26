أحمد فايق يجري جولة داخل مكتبة مدرسة النيل الدولية.. ويسأل الطلاب عن أحلامهم

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، جولة داخل مدرسة النيل الدولية، استطلع خلالها آراء بعض الطلاب.

وقال أحد الطلاب داخل مكتبة المدرسة: «أغلب الوقت بنيجي نقضيه هنا لو عاوزين نراجع حاجة مع بعض ونجيب الكتب نحل فيها كلنا، ولو حد حابب يعمل بحث ممكن يجيب اللاب توب بتاعه، كل حاجة متاحة»، لافتا إلى أنه ينوي دخول كلية متخصصة في «البيزنس»، موضحا أنه فكر في تدشين مشروع لكن ينتظر الانتهاء من الدراسة للبدء فيه.

وشرح أحد الطلاب دوره في المكتبة، قائلا: «عادة لما بتخلص حصتي بحب أقعد في المكتبة كتير»، لافتا إلى أنه ينوي دخول كلية الطب، مشيرا إلى أنه لم يحدد التخصص الطبي بعد.