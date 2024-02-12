هاني شاكر ضيف أنغام في سهرة غنائية على «DMC» الخميس والجمعة المقبلين

تستضيف الفنانة أنغام، هاني شاكر، في سهرة غنائية مميزة ببرنامجها على شاشة قناة «دي أم سي».

موعد حلقة هاني شاكر

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «دي أم سي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الرسمي لحلقة الفنان هاني شاكر، معلقة: «انتظروا حلقة مميزة وخاصة جدا مع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر في برنامج أنغام يومي الخميس والجمعة المقبلين الساعة 11 مساءً فقط على دي أم سي».

«مش مصدقة أني قاعدة قدامه وأنا في منتهى السعادة»، بهذه الكلمات عبرت المطربة أنغام عن سعادتها لاستضافة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.