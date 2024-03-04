باحثة سياسية فلسطينية: مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق هدنة في غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد كاتب وباحثة سياسية فلسطينية، إنّ مصر تستخدم كل أوراقها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، موضحة أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل لتطبيق الهدنة المؤقتة.

محاولات حثيثة لتطبيق الهدنة

وأضافت «حداد»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا نجاتي: «المحاولات حثيثة ومستمرة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالدور المصري للضغط على الأطراف سواء المقاومة الفلسطينية أو إسرائيل لتطبيق الهدنة».

وتابعت: «صحيح، أن الخطوط العريضة حتى هذه اللحظة ما زالت قائمة لكن هناك مرونة وليونة تحاول مصر تعزيزها في موقف الطرفين لتحقيق الهدنة المؤقتة».

قطاع غزة في حاجة ماسة لتطبيق الهدنة

وأكدت أن الواقع الإنساني في قطاع غزة بأمس الحاجة إلى تطبيق الهدنة في الفترة القادمة وتحديدا قُبيل شهر رمضان، لافتةً إلى أنها تتوقع أن يكون شهر رمضان عصيبا إذا لم تُنفذ الهدنة المؤقتة.