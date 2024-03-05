تكثيف أعمال الصيانة وتحسين الخدمات في المدن الجديدة قبل رمضان

التقى المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بقيادات شركة المواصلات القائمة بإدارة وتشغيل أتوبيسات «جهاز ومجلس أمناء المدينة» لصالح منظومتي النقل الداخلي والخارجي.

إجراء الصيانة اللازمة لتشغيل التكييفات

وشدد «سعد» على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لتشغيل التكييفات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقبل حلول فصل الصيف، وتفعيل الكارت الذكي الخاص بالمنظومة، وتحسين الخدمة المقدمة لسكان المدينة.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أن جميع قيادات الجهاز يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من تنفيذ كافة أعمال النظافة والصيانة الدورية، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الفضيل.

استمرار الحملات اليومية للقضاء على العشوائيات

من جانبه، أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الحملات اليومية للقضاء على العشوائيات وإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، مع العمل على إعادة الانضباط للمحاور الرئيسية وأمام دور العبادة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة للتيسير على المواطنين.

وشدد خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» على حرص مستثمرون على تقديم الخدمات للمواطنين بالمركز التكنولوجي خلال شهر رمضان، مؤكدًا على سعيهم لتطوير خدماتهم بشكل مستمر.

زيادة المسطحات الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديد

وأعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم توجيه إدارة الزراعة بالجهاز لزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، والعمل على مكافحة الحشرات الطائرة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، والعمل على إنشاء أماكن لشحن السيارات في أماكن الانتظار الخاصة بالعمارات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مجموعة من المطاعم الرئيسية، ووعد بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وروادها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.