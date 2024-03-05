تراجع أسعار 15 سلعة أساسية بعد توجيهات الحكومة بالإفراج الجمركي

انخفضت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، وذلك لأسباب متعددة، منها تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتصريحات المسؤولين الحكوميين حول توجيهات الحكومة بسرعة الإفراج الجمركي عن عدد من السلع المتواجدة في الموانئ المصرية.

ونرصد في السطور التالية أبرز أسعار السلع، التي تراجعت في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 5-3-2024، بحسب البوابة الرسمية للأسعار العالمية والمحلية لمجلس الوزراء.

تراجع 15 سلعة غذائية

- تراجع سعر الأرز اليوم بنحو 1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.52 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 3.13%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 58.75 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.45%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 124.27 جنيه.

- تراجع سعر زيت الذرة بنحو 1.55%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 135.57 جنيه.

- تراجع سعر السكر المعبأ بنحو 2%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 42.66 جنيه.

- تراجع سعر المكرونة المعبأة بنحو 1.86%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 31.69 جنيه.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 2.07%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 37.33 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 4.1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 57.38 جنيه.

- تراجع سعر البيض البلدي بنحو 1.26%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 30 بيضة 165.9 جنيه.

سعر الطماطم والبطاطس

- تراجع سعر الطماطم بنحو 0.43%، لتسجل 9.33 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر البطاطس بنحو 1.07%، ليصبح متوسط السعر 14.83 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر اللبن السائب اليوم بنحو 0.73%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.51 جنيه.

- تراجع سعر الملوخية بنحو4.38%، ليسجل 17.46 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر الليفت بنحو 2.73%، ليسجل 6.78 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر الفلفل الرومي بنحو3.34%، ليكون بـ15.94 جنيه للكيلو.