من هي ماما سامية؟.. رئيسة دولة وزعت مكافآت «كاش» على لاعبي كرة القدم

لم يحظ رئيس في تنزانيا بحب شعبه، مثلما حظت «ماما سامية» بحب وتقدير الجميع، حتى أنهم لقبوها بهذا الاسم الذي يعكس قمة الحب والتقدير والاحترام في ثقافة الدولة الإفريقية.

سامية حسن سولوهو رئيسة دولة تنزانيا، اسمها تصدر منصات الأخبار بعد أن فاجأت لاعبي فريق سيمبا التنزاني، بالنزول إلى أرض الملعب لتكافئهم على تأهلهم لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووزعت عليهم الأموال يدًا بيد في صورة جذبت أنظار متابعي الساحرة المستديرة.

وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن ماما سامية، رئيسة دولة تنزانيا، وفقا لما جاء في موقع «Britannica».

من هي ماما سامية؟

ولدت سامية حسن سولوهو في زنجبار عام 1960، أي قبل 4 سنوات من انضمام زنجبار وجزر أخرى إلى تنجانيقا لتشكيل جمهورية تنزانيا المتحدة.

أكملت دراستها الثانوية عام 1977، وأمضت العقود الثلاثة التالية في العمل في مناصب مختلفة.

التحقت بالعمل في برنامج الغذاء العالمي وحكومة زنجبار، في الفترة التي واصلت تعليمها.

حصلت «سولوهو» على العديد من الشهادات أو الدبلومات، منها دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد 1994، من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

حصلت على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية المجتمعية 2005 عبر برنامج مشترك بين جامعة تنزانيا المفتوحة وجامعة ساوثرن نيو.

حصلت على شهادة من جامعة هامبشاير في الولايات المتحدة .

تزوجت من حافظ أمير عام 1978؛ لديهم أربعة أبناء.

كانت عضوًا في الحزب الحاكم في تنزانيا، تشاما تشا مابيندوزي.

أول ظهور لـ سامية حسن سولوهو

ظهرت رئيسة تنزانيا لأول مرة على الساحة السياسية عندما جرى انتخابها عضوًا في مجلس النواب في زنجبار وتعيينها وزيرة، ثم أعيد انتخابها عام 2005 وحصلت على حقيبة وزارية أخرى؛ وفي عام 2010، انتخبت لعضوية الجمعية الوطنية في تنزانيا، ممثلة دائرة ماكوندوتشي الانتخابية، ثم بعد ذلك عينت «ماما سامية» كما يلقبها شعبها وزيرة للدولة لشؤون النقابات في عهد الرئيس آنذاك.

ارتفع ملف سامية حسن السياسي عندما جرى اختيارها لمنصب نائب المرشح الرئاسي لحزب CCM جون ماجوفولي في انتخابات أكتوبر 2015، وأختيرت نائبة للرئيس وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.

ترشحت هي وماجوفولي في انتخابات أكتوبر 2020 وفازت بفترة ولاية أخرى.