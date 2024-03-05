فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم وغدا لأعمال الصيانة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم، بأنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة لمدة يومين اليوم وغدا، لمدة 5 ساعات لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بالغردقة أن فصل الكهرباء سيكون عن مناطق الاستاد القديم اليوم وغدا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب فصل التيار الكهربائي

وأشارت غرفة عمليات البحر الأحمر إلى أن فصل التيار الكهربائي يكون بسبب عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية لتجنب القطع المفاجئ ونقل الأحمال توزيعها علي المناطق بشكل دوري بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وكشف مسؤولو شركة الكهرباء بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، أن فرق الصيانة والتشغيل تقوم بعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية وعودة التيار بعد الانتهاء من عملية الصيانة الدورية بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.