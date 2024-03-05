«تموين المنوفية»: ضبط 7 أطنان علف و4 أطنان خليط زوائد في حملة مكبرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، برئاسة المحاسب أسامة عزالدين وكيل المديرية، حملة مكبرة على مركز ومدينة تلا، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر بالواقعة .

ضبط علف ردة

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 2387 لسنة 2024 مركز تلا، ضد مسؤول عن محل بيع أعلاف شارع عطية العمدة دائرة قسم شرطة تلا وبحوزته كمية 3 أطنان علف نامي دون مستندات مجهولة المصدر.

وجرى تحرير محضر جنحة رقم 2341 لسنة 2024 مركز تلا ضد مسؤول عن مصنع أعلاف شارع المعهد الديني دائرة قسم شرطة تلا، وبحوزته 2 طن ردة دون مستندات مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ضبط علف مواشي وخليط زوائد

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 1872 لسنة 2024 مركز تلا، ضد صاحب محل بيع حبوب وأعلاف قرية طبلوها دائرة قسم شرطة تلا وبحوزته كميه وقدرها 2 طن خليط زوائد و4 طن علف مواشي دون مستندات مجهولة المصدر .