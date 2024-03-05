سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

وتوضح «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 8.38 جنيه للشراء.