اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين والمتفوقين خلال ساعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، أمس الاثنين، من قِبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية التعليم والذي يبدأ يوم 10 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 22 يونيو.

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتفوقين خلال ساعات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا خلال ساعات، وإعلانه للطلاب، مؤكدا أن الوزارة تحرص في المقام الأول على مصلحة الطلاب، لذلك تم مراعاة الفترة الزمنية بين الامتحان والآخر لكافة الشعب العلمية «علوم ورياضة» والأدبية حتى يكون هناك فرصة مناسبة للطلاب للمراجع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك بعد اعتماده رسمياً من وزير التربية والتعليم:-

- يوم الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والاحصاء.

- وفي الفترة من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.