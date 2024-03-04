جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم 2024.. اعرف المواصفات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم 2024، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 10 من شهر يونيو المقبل، وتُعقد الامتحانات ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، والتي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم 2024

ترصد الوطن في التقرير التالي، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم 2024، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم رسمياً.

- يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو

- يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يونيو

- يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 22 من شهر يونيو

- يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 من شهر يونيو

- يؤدي الطلاب امتحان الفيزياء يوم 29 من شهر يونيو

- يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم 2 من شهر يوليو

- يؤدي الطلاب امتحان الكيمياء يوم 6 من شهر يوليو

- يؤدي الطلاب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم 10 من شهر يوليو

- يؤدي الطلاب يوم 17 من شهر يوليو امتحان الأحياء

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليموالتعليم الفني، على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مؤكداً أن الوزارة كثفت من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.