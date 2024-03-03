انخفاض جديد في أسعار الدواجن البيضاء الآن.. اعرف الكيلو بكام

أعلنت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، تراجعا في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 3-3-2024، حيث سجل سعر الكيلو اليوم نحو 98 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 3-3-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم 98.9 جنيهًا لليكلو، مقارنة مع 103 جنيهًا سعر الكيلو أمس، ليكون قد تراجع بنحو 1.33 وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-3-2024 بنحو 125.61 جنيه في مزارع الفراخ.

أسعار الفراخ الساسو

وتتراوح أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم الأحد 3-3-2024، ما بين 100-105 جنيهات، وفقًا لبورصة الدواجن.

سعر الفراخ البانية

وبلغ سعر كيلو الفراخ البانية اليوم الأحد 3-3-2024، نحو 195 جنيهًا في الأسواق، وتختلف الأسعار من مكان لآخر حسب المنطقة.