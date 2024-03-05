«معلومات الوزراء»: نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في 2023

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 وصلت إلى 3.1% ويتوقع وصولها إلى 2.8% في 2024، و1.3% في الاقتصادات المتقدمة، و3.8% في الأسواق الناشئة.

أبرز دوافع نمو الاقتصاد العالمي

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية له على فيس بوك، أنّ الاقتصاد العالمي تمتع بالمرونة في 2023، وسيبحث عن التوازن في 2024، مشيرا إلى أنّ أبرز دوافع نمو الاقتصاد العالمي تتمثل فيما يلي:

- نمو سوق العمل مما أدى إلى نمو الدخل المعدل بسبب التضخم.

- دعم السياسة المالية في بعض الاقتصادات.

- تراجع ملحوظ في معدل التضخم العالمي.

وأشار المركز إلى أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي سينتعش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، وسينخفض في المنطقة بما يتماشى مع الاتجاه العالمي، موضحا ما يلي:

-3.1% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 و2.8% في 2024.

-1.3% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة في 2024.

- 3.8% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في 2024.