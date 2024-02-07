بعد فوز مصر برئاستها.. معلومات عن منظمة الأسواق الناشئة والنامية

فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة للمرة الثالثة Growth and Emerging Markets Committee» (GEMC)» التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.

معلومات عن لجنة الأسواق الناشئة في الأيوسكو

- لجنة الأسواق الناشئة تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.

- تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة.

- تتألف عضوية لجنة الأسواق الناشئة والنامية من 90 عضوًا.

- يشارك في المنظمة 24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

- تسعى منظمة الأيوسكو إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية .

- توضع المبادئ والمعايير وتسهل تبادل المعلومات.

- توفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

- تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة.

- تدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم.

- تستهدف إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق.

- تصدر تقارير حول بناء قدرات للأسواق الناشئة.