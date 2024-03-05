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سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:05 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024، حالة من الاستقرار في البنوك المصرية.

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك المركزي المصري، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك الأهلي المصري، نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك مصر، إلى نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك القاهرة، نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد