«الرعاية الصحية»: مشروع EH-QIPS يحقق تقدما ملحوظا في المستشفيات

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مشروع التعاون الفني لوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا EH-QIPS لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات حقق تقدمًا ملحوظا، معربا عن تفاؤله بمستقبل المشروع وتطوره المستمر، والذي يعد أول نهج موحد لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشينو ماساو، الممثل الأول لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا بالقاهرة، وإيجا توشياكي، السكرتير الثاني في سفارة اليابان بمصر، الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية المشتركة لتطبيق المشروع.

التقدم المحرز في مشروع EH-QIPS

وتناول الاجتماع عرضًا تقديميًا حول التقدم المحرز في مشروع EH-QIPS والإنجازات التي جرى تحقيقها حتى الآن، بهدف تطبيق الأنشطة المطورة لنظام 5S-KAIZEN-TQM، لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات في 50 مستشفى حكومي تنتمي للقطاعات الصحية المصرية المختلفة، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، أو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل.

وأكد كبير مستشاري الجودة بوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، تحسن مؤشرات أقسام الجودة في المستشفيات المستهدفة في مشروع EH-QIPS إلى 93%، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات إدارة المستشفيات إلى 88%، وتحسن تطبيق أنشطة الجودة والسلامة إلى 71%، علاوة على تحسن رضاء العاملين والمرضى إلى 87%.

تعميم وتوحيد نهج تحسين الجودة وسلامة المرضى

وأشار السبكي إلى آخر مستجدات تنفيذ الخطة القومية لتوسع مشروع EH-QIPS لتعميم وتوحيد نهج تحسين الجودة وسلامة المرضى باستخدام النهج الياباني في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب 200 من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 100 مشروع Kaizen حتى الآن في إطار خطة تعميم المشروع.

وأشار خبراء الجودة اليابانيون، إلى إتاحة الأدلة العلمية الخاصة بتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات باستخدام النهج الياباني على المنصة الإلكترونية للتدريب والتعليم الطبي المستمر التابعة لهيئة الرعاية الصحية LMS قريبًا لتوسيع الاستفادة منها في المستشفيات.

وقام الدكتور أحمد السبكي، والممثل الأول لمكتب الجايكا، بتسليم عدد من أجهزة التابلت إلى الميسرين الوطنيين في مشروع EH-QIPS، وذلك لمتابعة التدريبات، والمرور على المستشفيات المستهدفة بالمشروع، وكتابة التقارير الفنية للأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج المستهدفة والمرجوة من المشروع.

وأعرب السبكي، عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا في إنشاء مشروعات تنموية تهدف إلى دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، مؤكدًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية، متابعًا: رحلتنا مع جايكا مثمرة ومستمرة في مشاريع أخرى لتحقيق المزيد من التحسينات والنجاحات وأهمها مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض نحو التغطية الصحية الشاملة خلال الفترة المقبلة.