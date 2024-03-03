استثمر فلوسك صح.. شهادات البنك الأهلي بعائد شهري وسنوي

دائما ما تطلق البنوك العاملة في السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية للحفاظ على أموال المودعين لتجنب حالات التضخم التي يعانيها كل دول العالم، غير أن شهادات البنك الأهلي المصري يصل العائد عليها لـ27%، وفق أحدث شهادة ادخار قدمها البنك، حيث تُعد الشهادات الادخارية إحدى الطرق الآمنة في الحفاظ على رأس المال.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي يقدمها للمواطنين، بمسمى «الشهادة البلاتينية السنوية»، والتي يصل عائدها لـ 27%، لمدة عام واحد.

الشهادة البلاتينية السنوية

أعلن البنك الأهلي المصري تفاصيل الشهادة والتي تستمر مدة عام واحد فقط، ويصل الحد الأدنى لشرائها بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد السنوي في نهاية المدة، بسعر عائد ثابت طيلة مدة الشهادة 27%.

كما أوضح البنك أن احتساب العائد عليها يبدأ من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، ويمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات.

قواعد استرداد الشهادة

أكد البنك الأهلي أنه لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن استردادها قبيل نهاية المدة، وفق القواعد والشروط المعلنة بالبنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية السنوية

تُعد الشهادة البلاتينية السنوية الأعلى بالعائد حال المقارنة مع باقي الشهادات ذات العائد الشهري، وأعلن البنك الأهلي إتاحتها في مطلع العام الجاري، حيث يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصل مدة الشهادة البلاتينية السنوية لسنة واحده، ويصل نسبة العائد لها 23.5%.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصل مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات: فيما يصل نسبة العائد منها لـ19%.