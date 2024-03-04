البرومو الثاني لمسلسل الحشاشين يتخطى حاجز المليون مشاهدة في 48 ساعة

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى بشكل كبير مع البرومو الثاني لمسلسل الحشاشين، الذي يخوض من خلاله الفنان كريم عبد العزيز السباق الرمضاني لعام 2024، وتم طرحه منذ يومين تقريبا.

البرومو الثاني لمسلسل الحشاشين يتخطى المليون مشاهدة

نجح البرومو الثاني لمسلسل الحشاشين في أن يتخطى حاجز المليون مشاهدة في 48 ساعة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لشركة سينرجي المنتجة للعمل، فوصلت نسبة مشاهدته حتى الآن إلى مليون و200 ألف مشاهدة.

يذكر أن البرومو الثاني لمسلسل الحشاشين، جاء ملئ بالإثارة والتشويق وكاشفا عن جزء من شخصية حسن الصباح، التي يقدمها الفنان كريم عبد العزيز، وهو مؤسس طائفة الحشاشين أخطر جماعة قتالية في التاريخ.

يذكر أن مسلسل الحشاشين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين ونيكولا معوض، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.