وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان مدرسة مصر المتكاملة للغات

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مدرسة مصر المتكاملة للغات «EILS» بإدارة الزيتون التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والنائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول وحجرات الأنشطة بالمدرسة، وتبادلا الحوار مع الطلاب والمعلمين للاطمئنان على تطبيق قواعد ولوائح وأنشطة المدرسة.

مدارس ذكية

وأشار الوزير إلى أنّ مدارس مصر المتكاملة للغات مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030، وتطبق القيم والمهارات الحياتية عمليًا، كما تقلل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، إضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.

منهج علمي

وأوضح الوزير أنّ مدارس مصر المتكاملة للغات تعد مدارس مبتكرة تستخدم تكنولوجيا متقدمة في التعليم وتقدم منهجًا تعليميًا متطورًا يعكس تبني منهج تعليمي حديث وفعال، كما أنّها مدارس ذات يوم ممتد.