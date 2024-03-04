القبض على 4 عصابات بتهمة تنفيذ 28 جريمة سرقة في 4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن «الجيزة، بورسعيد، الغربية، أسوان»، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة وتصريف متحصلات نشاطهما بالبيع لعميلهما سيئ النية «ميكانيكي» تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

كما تم ضبط خادمة، عاطل له معلومات جناية بتهمة ارتكاب واقعة سرقة 2 خزينة صغيرة بهما مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، أجهزة كهربائية، هاتفي محمول، من داخل مسكن محل عمل الأولى كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بمحل سكنهما، وتم ضبط خادمة بتهمة ارتكاب واقعة سرقة مجموع من المشغولات الذهبية وفيزا، من مسكن مخدومتها واستخدام الفيزا في سحب مبالغ مالية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية لدى مالكي محلي صاغة، وأضافت بإيداعها مبلغ مالي بأحد الحسابات بالبريد وشراء بعض الاحتياجات بجزء من متحصلات السرقة أرشدت عنها.

وفي مديرية أمن بورسعيد، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، بينهم عميلان سيئا النية، تخصص نشاطهم في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود، وبحوزتهم سيارة أجرة قيادة أحدهم وملك والدته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

أما مديرية أمن الغربية، فجرى ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

وفي مديرية أمن أسوان، جرى ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال وقائع السرقة من داخل المساكن.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما داخل مسكن أحدهما وضبط متحصلات واقعة أخرى بحوزة مالك محل مصوغات ذهبية له معلومات جنائية، تم ضبطه وبحوزته المصوغات الذهبية، واتخذت الإجراءات القانونية.