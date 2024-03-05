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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر وأرمينيا

كتب:

نرمين عفيفي
12:38 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وأرمينيا في قصر الاتحادية بحضور رئيس وزراء أرمينيا.

وتضمن التوقيع، مذكرة تفاهم في وزارة البيئة بمصر ووزارة البيئة في أرمينيا في مجال حماية البيئة، وبرنامج تنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الاقتصاد بجمهورية أرمينيا للأعوام 2024 و2026، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي بمصر ووزارة الاقتصاد بأرمينيا.

 

 

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بقلم نرمين عفيفي