محافظ القاهرة: تطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب في مدارس مصر المتكاملة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مدارس مصر المتكاملة للغات تعد نموذجًا لاهتمام الدولة بتطوير التعليم وخلق جيل متميز قادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك فى ضوء رؤية مصر2030، إذ تطبق هذه المدارس القيم والمهارات الحياتية عمليًا، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي وتعلم اللغات.

افتتاح مدرسة مصر المتكاملة للغات

جاذ ذلك خلال افتتاح الوزير ومحافظ القاهرة، مدرسة مصر المتكاملة للغات EILS بإدارة الزيتون التعليمية، بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات.

مبادرة حياة كريمة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اهتمام الدولة بالتعليم ركيزة أساسية، ومن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة حياة كريمة، التي تتبناها القيادة السياسية منذ 10 سنوات، مؤكدًا أن جودة التعليم جزء من جودة الحياة التي تسعى الدولة لتقديمها للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المدارس تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقًا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع، ويعتمد نظام الدراسة بها على تخصيص 80% للأنشطة و20%؜ للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلًا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.