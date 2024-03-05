إمساكيات رمضان 2024 في جميع المحافظات.. اعرف وقت الإفطار والسحور

نشرت وزارة الأوقاف إمساكيات شهر رمضان 2024 في جميع محافظات الجمهورية، حيث يحل الشهر الفضيل علينا وفقا للحسابات الفلكية يوم الاثنين المقبل 11 مارس.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته على فيسبوك: «على جميع الأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد مراعاة فروق التوقيت المرفقة لشهر رمضان المبارك».

إمساكية شهر رمضان في محافظة القاهرة

وتستعرض «الوطن»، إمساكية رمضان في أبرز المحافظات والمدن بالوجهين البحري والقبلي، وجاءت إمساكية شهر رمضان في محافظة القاهرة كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة الإسكندرية

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية مواقيت الصلاة واطول وأقصر أيام الصيام، وجاءت كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة بورسعيد

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة بورسعيد، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة السويس

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة السويس كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة الفيوم

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة الفيوم كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة بني سويف

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة بني سويف، مواقيت الصلاة كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في مدينة المنصورة

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة المنصورة، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة المنيا

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة المنيا كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسيوط

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة أسيوط، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة سوهاج

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة سوهاج، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة قنا

وتضمنت مواقيت الصلاة وأطول وأقل أيام الصيام وفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسوان

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة أسوان، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في مدينة العريش

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة العريش، مواعيد الصلاة كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في مدينة العلمين

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة العلمين، الأوقات التالية:

إمساكية شهر رمضان في مدينة مطروح

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة مطروح، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في مدينة الغردقة

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة الغردقة، كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في واحة سيوة

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في واحة سيوة كما يلي.

إمساكية شهر رمضان في مدينة حلايب

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة حلايب، كما يلي.

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة وأهمية الالتزام بفروق التوقيت في الأذان، مع تحري ذلك جيدًا في جميع الأوقات، والتحقق التام من موعد أذان المغرب وأذان الفجر وفق فروق التوقيت المبينة بالجداول المرفقة.