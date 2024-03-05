تنويه مهم من «الأوقاف» بشأن أذان المغرب والفجر في شهر رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه على جميع الأئمة والمؤذنين والعاملين بالمساجد مراعاة فروق التوقيت المرفقة لشهر رمضان المبارك، التي وردت إلى الوزارة من قبل هيئة المساحة المصرية عبر دار الإفتاء المصرية.

الالتزام بها في الأذان في جميع الأوقات

وشدد «جمعة»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على ضرورة وأهمية الالتزام بفروق التوقيت في الأذان، مع تحري ذلك جيدًا في جميع الأوقات، والتحقق التام من موعد أذان المغرب وأذان الفجر وفق فروق التوقيت المبينة بالجداول المرفقة.