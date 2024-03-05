بـ260 جنيها.. 7 منافذ و12 سيارة متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية توفير اللحوم الحمراء في منافذ مختلفة، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في مختلف المراكز بالدقهلية، بتخفيضات أكثر من 30%.

تخفيضات اللحوم في الدقهلية بأكثر من 30%

وأشار دايرة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه إلى جانب معارض أهلا رمضان، جرى توفير 7 منافذ من أجل بيع اللحوم الحمراء بتخفيضات كبيرة في محافظة الدقهلية، ليكون سعر كيلو اللحم السوداني بها نحو 260 جنيها.

توفير 7 منافذ وسيارات متنقلة لبيع اللحوم بالدقهلية

وأضاف دايرة أنه تم توفير اللحوم في 7 منافذ لبيع اللحوم على مستوي المحافظة منها:

- 2 منفذ في مركز المنصورة

- منفذ في ميت غمر

- منفذ في دكرنس

وغيرهم من المراكز المختلفة في محافظة الدقهلية كما تم توفير نحو 12 سيارة متنقلة في مختلف المراكز في محافظة الدقهلية خاصة القرى والأماكن البعيدة، من أجل توفير اللحوم بتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأشار محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك لـ«الوطن» إلى أنه تم توفير اللحوم بتخفيضات كبيرة، وشاركت الجمعية في المنافذ بضخ كمية من اللحوم للمواطنين بـ260 جنيها، بدلا من 315 جنيها وتستمر حتى أول يوم رمضان.

تخفيضات اللحوم لرضا المواطنين وليس المكسب بالدقهلية

وأضاف أن التخفيض جاء بالتعاون بين الجمعية وبين محافظة الدقهلية من أجل الوقوف بجانب المواطنين: «نأجل المكسب لفترة فيما بعد، لكن الوقت الحالي محتاجين نقف بجانب المواطنين بعيدا عن المكسب، ولعل وعسي الأوضاع تتغير والاسعار تنزل مرة أخري بهدف التخفيف علي المواطنين»

تخفيف الأعباء على المواطنين في رمضان

وأكد دايرة أن الهدف من تخفيضات الأسعار الخاصة باللحوم، هو تخفيف الأعباء علي المواطنين والحد من احتكار التجار لمختلف السلع الغذائية في محافظة الدقهلية، والتخفيف علي أعباء المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.