طرح كميات كبيرة من اللحوم في منافذ بيع السلع بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالتوسع فىي افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وطرح كميات مضاعفة منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

مبادرة محاربة غلاء الأسعار

وتواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، فتح منافذ اللحوم ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، إذ يجرى ذبح جميع اللحوم داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطري، ففى بني مزار، جرى فتح منافذ لبيع اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة في قريتي أبو جرج وصندفا.

وفي مجلس قروى الحسينية بمركز بني مزار، جرى افتتاح منفذ جديد بقرية كفر الشيخ إبراهيم، بالإضافة إلى منفذين سابقين.

طرح سلع غذائية ودواجن

وفي مركز مطاي افتتحت منافذ جديدة بقرى أبو عزيز ومنبال وحلوة، أما في مركز سمالوط جرى فتح منفذين جديدين بحي شمال المدينة، والآخر في قرية البيهو، إلى جانب طرح سلع غذائية ودواجن في تلك المنافذ وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.