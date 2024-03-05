الرئيس السيسي: الأرمن سكنوا مصر وساهموا في إثراء مجتمعنا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان خلال زيارته لمصر، في زيارة تؤكد مدى اهتمام الجانبين وعزمها على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين والبناء على العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين، التي ترجع لاستضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن، ممن سكنوا مصر وساهموا في إثراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية.

وأعرب الرئيس عن سعادته بتطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما تناسب مع المستوى المتميز لعلاقتهما السياسية، وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون.