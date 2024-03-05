محمد على رزق: حبيت شخصية عمر في مسلسل حدوتة منسية

استطاع مسلسل حدوتة منسية ان يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية، وتحدث بعض الفنانين عن كواليس العمل من خلال لقائهم مع برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة DMC ومن أبرزهم عبير صبري ومحمد علي رزق.

عبير صبري تكشف تفاصيل شخصية دهب

كشفت الفنانة عبير صبري خلال لقائها مع برنامج السفيرة عزيزة من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية عن شخصية دهب التي تلعب دورها خلال أحداث المسلسل وقالت: «مع قراءتي للعمل بدأت تخيل شخصية دهب في ذهني بطريقة معينة، حيث اأها لديها صراع طبقي كبير بين ثرائها وبين شعورها بالنقص بسبب زوجها الأعلى منها طبقياً، كما ان لديها الكثير من التفاصيل الجيدة ومنها خفة ظلها».

محمد على رزق في حدوتة منسية

وتحدث الفنان محمد علي رزق عن تفاصيل شخصية عمر التي يقدمها خلال الأحداث قائلاً: «انجذبت إلى شخصية عمر بسبب طيبته، حيث إن الجمهور حصرني في الفترة الأخيرة في أدوار الخيانة، كما أنني لو صادفت شخصية مثل شخصية خيرت التي يجسدها أحمد فهيم خلال الأحداث سوف أتجنبها، لأنني بطبعي ليس شخصا هجوميا».