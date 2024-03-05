3 أسباب أدت إلى خسارة إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم

خسر إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم لأول مرة منذ عام، بعد تعرضه لعدة ضربات أولها الخسائر التي تعرضت لها «تسلا» بسبب تصدر شركة «بي واي دي» مبيعات السيارات الكهربائية في العالم، حيث بلغت مبيعات «تسلا» 526 ألف سيارة في الربع الأخير من عام 2023، بالإضافة إلى خسائر موقع أكس، وفقا لمؤشر «بلومبرج للمليارديرات».

وتراجعت ثروة ماسك إلى 197.7 مليار دولار، وجاء مالك أمازون جيف بيزوس في المرتبة الأولى بثروة بلغت 200.3 مليار دولار.

هبوط مبيعات تسلا

وهبطت مبيعات «تسلا» في شنجهاي الصينية إلى أدنى مستوى منذ عام، أما عن جيف بيزوس فنجحت شركته أمازون في تحقيق أعلى معدل نمو لمبيعات الشركة منذ وباء كورونا.

شراء تويتر

وهناك عدة أسباب أدت إلى خسارة إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم وتراجعه إلى المركز الثاني، حيث كانت كلمة السر في إقدام ايلون ماسك على شراء تويتر، والتي تسببت له في خسائر كبير جعلته يقوم بتغير شعار تويتر من الطائر الأزرق إلى أكس، حيث تكبد ماسك خسائر بسبب تويتر تجاوزت الـ150 مليار دولار.

واستمرت خسائر ماسك بعد تراجع مبيعات شركته تسلا، وذلك بعد تصدر العملاق الصيني «بي واي دي» مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأخيرمن عام 2023 بأرباح 526 ألف سيارة، مقابل 484 ألف سيارة لشركة تسلا.

انخفاض أسهم تسلا

وانخفض سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 7% مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو 6 أسابيع، لتفقد الشركة 46 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وكانت اسهم تسلا سجلت خلال الأعوام الماضية سلسلة تراجعات بسبب بيع جزء منها لتغطية صفقة أكس.