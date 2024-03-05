ابعدي عن مصير روجينا في سر إلهي.. كيف تتجاوزين مشاكلك بعد الانفصال؟

عقوبات كثيرة تواجه السيدات عقب مرحلة الانفصال، أبرزها مشاكل الأبناء والأزمات المالية وصعوبة توفير احتياجات المنزل، وهي المشاكل التي تعاني منها الفنانة روجينا خلال أحداث مسلسل سر إلهي، إذ تتعرض للخيانة والانفصال، وتتخبط في الكثير من المشكلات المادية، فضلًا عن أنها تتعرض إلى الغدر من أشقائها الذين سرقوا ميراثها، في إطار دائرة اجتماعية مليئة بالانتقام.

مسلسل سر إلهي

خلال أحداث مسلسل سر إلهي تتعرض روجينا للظلم والخيانة من زوجها وتعاني من مشاكل كثيرة عقب الانفصال، وهو ما أثار تساؤل كثير من السيدات المطلقات عن كيفية تجاوز هذه المشاكل دون تأثيرها على الحالة النفسية، وهو ما عبر عنه الدكتور جمال فرويز، أخصائي العلاج النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أن أكبر المخاوف التي تقابل الزوجة هو كيفية إدارة الحياة المالية بعد الانفصال: «لازم الابتعاد عن التفكير في الأمور المادية لدرجة تأثيرها على النفسية، لأنها أمور مهمة لكن مش لازم تزود التأثير على الصحة الجسدية والنفسية بعد الانفصال، وده بيتحل في التخطيط والتنسيق».

كيف تصححين وضعك المالي بعد الطلاق؟

يجب التفكير في اختياراتك والتخطيط لمستقبلكِ جيدًا عقب الانفصال، وبحسب سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي وإدارة الأعمال، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن حل هذه المشكلة، يتمثل في التالي: