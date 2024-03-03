كيف تتجنب التفرقة بين الأبناء؟.. احمي أولادك من مصير أبطال سر إلهي

«بحب ابني الأكبر أكتر هو الأقرب لقلبي»، نعم أن القلوب قد تتفاوت نسبة الحب في قلبها تجاه الأشخاص، ولكن يستثنى من هذا الأمر حب الآباء لأبنائهم، لأن هذا قد يخلق على إثره الكثير من المشكلات والغيرة ويثير الأحقاد والضغائن، وتجسد الفنانة روجينا وأخواتها الثلاثة، خلال أحداث مسلسل سر إلهي هذه القضية، إذ تتعرض للغدر منهم ويسرقوا ميراثها، في إطار دائرة اجتماعية مليئة بالانتقام، إثر تمييز الأهل بين الأبناء وتفضيل أحدهم عن الآخر.

مسلسل سر إلهي

مشكلات عديدة تقابلها روجينا إثر تعرضها للظلم من قبل أخواتها خلال أحداث مسلسل سر إلهي، على رأسها سرقة الميراث من الأشقاء، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي للمسلسل، وظهر أن هذا بسبب علامات الغيرة بين الأخوة إثر التربية غير السليمة والتفريق بينهم، وهو ما قالت عنه إيناس علي، أخصائية العلاج النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن تحقيق العدالة والتوازن بين الأبناء من أهم أسس التربية الصحيحة والسليمة بين الأبناء.

كيفية التربية بالتوازن بين الأبناء

وأضافت أنّه يجب زرع الحب والألفة والتعاون فيما بين الأبناء وتربيتهم على ذلك وعدم التفريق بينهم، لعدم إثارة الكرة بينهم بسبب شعورهم بأن أحدهم الأقرب لوالديه، ويكون ذلك باتباع العديد من الخطوات التي يجب أن تفعلها الأسرة، لإحساس أولادهم بالعدالة وأن جميعهم سواسية في الحب والأشياء المادية، لعدم إثارة الغيرة:

- التفريق بين الأبناء آفة يجب علاجها من خلال التحدث معهم بصفة مستمرة.

- عدم شعورهم بالنقص، وإحساسهم بالاحتواء دومًا.

- الوقوف معهم جميعًا سواسية.

- لا يجب مدح ابن زيادة عن أخيه.

- إبعادهم عن الغيرة وتنافر القلوب من خلال عدم المقارنة.

- معرفة الآباء أن الاختلاف بين صفات الأبناء أمر عادي، لا يجب على إثره حب ابن عن أخر.

- إعطاء الأبناء الحق في التعبير عن ذاتهم.

بحسب دار الإفتاء المصرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى، إن جزاء التفرقة بين الأبناء يحاسب عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وما يترتب عليه من أفعال سيئة أيضًا، منوهًا أن الابن غير موكلًا لحسابهم، بل عليه تجنب الأفعال البغيضة مع أخوته.