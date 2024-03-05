رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي بالمنصورة

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وقد شملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة: المكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث، والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية بدكرنس.

استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات

ووجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، كلمة للحضور عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، أعرب فيها عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة بذل السيدات والأعضاء أقصى درجات الجهد في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

ومن الجدير بالذكر أن نيابات مدينة المنصورة ونيابة «دكرنس» انضمت إلى عدد من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها.