طلب إحاطة في البرلمان حول واقعة فتاة العريش ضحية الابتزاز

تقدم النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة العريش، بشأن واقعة الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.

واقعة الابتزاز الإلكتروني

أوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التى تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري، وكان هناك عدم وضوح للحقائق للرأي العام.

توعية طلاب الجامعات

وقال رئيس لجنة الاتصالات إنه تم تتبع الحسابات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويجري تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بأنه حال قيام اى شخص بالتهكير على صورة أي فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد في قانون الجريمة الإلكترونية.