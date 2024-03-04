«شباب القليوبية» تنظم ندوة للتوعية بجرائم الابتزاز الإلكتروني

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ندوة حول «الابتزاز الإلكتروني» تحت شعار «احمي نفسك»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية»، بهدف تعريف وتوعية النشء والشباب بالجرائم الإلكترونية وعمليات الابتزاز الإلكتروني، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

مواجهة الابتزاز الإلكتروني

وشرح الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها، مفهوم الإبتزاز الإلكتروني، مشيرا إلى أن الابتزاز بمفهومه العام هو الحصول علي مكاسب مادية أو معنوية من خلال استغلال صور أو بيانات شخصية أو أمور خاصة بحياة الفرد.

ونصح عبدالفتاح بضرورة أن يتمتع الفرد الثبات الانفعالي للفرد والسيطرة على انفعالاته ومشاعره وعدم ترك مجال للقلق والخوف، واللجوء إلى مركز الأمن والشرطة المسئول عن قسم الجرائم الإلكترونية، وعدم حذف المحتوى الذي أرسله الجاني لاستغلال الضحية، وإخبار الأهل والموثوقين للحصول على دعمهم.

نصائح لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

وشدد على ضرورة عدم فتح أي موقع غير معروف أو روابط مجهولة لوقف سهولة الاختراق والابتزاز، وعدم مراسلة الأشخاص غير المعروفين بغرض التعارف، وأن تكون كلمة السر الخاصة قوية وصعبة الاختراق، وتفعيل برامج مكافحة الفيروسات، وعدم الاتصال بالشبكات اللاسلكية العامة والمداومة على تحديث نظام التشغيل، والاحتفاظ بنسخة احتياطية.