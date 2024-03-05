محافظ الجيزة يفتتح معرض «أهلا رمضان» بأرض المطار في إمبابة

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض «أهلًا رمضان» بشارع المطار في إمبابة، لعرض المنتجات والسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول رمضان.

تنظيم معارض في عدة مناطق

وأكد أن المعرض يخدم مواطني المحافظة، إذ جرى إقامة أكبر عدد ممكن من المعارض، والتي شملت أحياء ومراكز العمرانية والطالبية والحوامدية والبدرشين والدقي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن معرض أهلا رمضان بامبابة مقام على مساحة 650 مترا، ويضم 45 عارضا لعرض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض، بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

بيع السلع بأسعار مخفضة

وأشاد بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات)، بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات بالإضافة.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة باكيات العارضين، مشددا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري، للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم وذلك في اطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

و وجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق ذات الكثافة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة المناطق الاكثر احتياج مع مراعاة عوامل الأمان واشتراطات الحماية المدنية بما لا يعيق الحركة المرورية.