تخفيضات كبيرة على اللحوم والدواجن والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن توفير مختلف السلع، خاصة مشتقات اللحوم والبط والدواجن، في معارض «أهلا رمضان»، وذلك للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان الكريم لشراء كافة المنتجات بتخفيضات كبيرة.

أكثر من 20 معرض «أهلا رمضان»

أشار «دايرة» في بيان، إلى أنه تم توفير السلع الغذائية المختلفة بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% على اللحوم والدواجن والبيض والسلع المختلفة الأخرى، في أكثر من 20 معرض «أهلا رمضان» على مختلف المناطق والمراكز في محافظة الدقهلية.

أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان»

جاءت أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان»، خاصة مشتقات اللحوم، كالآتي:

الكبدة بـ 150 جنيها.

البط: الكيلو بـ 120 جنيها، لتصل سعر البطة إلى نحو 300 جنيه.

الدواجن بـ 85 جنيها.

اللحوم المجمدة بـ 200 جنيه.

كرتونة البيض تبدأ من 135 جنيها.

مشتقات اللحوم بـ 150 جنيها.

بانية الدواجن بـ 120 جنيها.

سيارات لمنافذ بيع السلع بتخفيضات في الدقهلية

أضاف أنه بجانب المعارض، يوجد عدد كبير من المنافذ والسيارات المتنقلة، من أجل توفير السلع بتخفيضات المعارض في مختلف الأماكن والوصول إلى القرى البعيدة، وتوفير المنتجات والسلع والتخفيضات لضمان وصول التخفيضات لكل مواطني الدقهلية.