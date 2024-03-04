محافظ الجيزة: البيع في معارض أهلا رمضان وفق الأسعار المحددة بعد الخصم

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت التوسع في إقامة العديد من المعارض، والمنافذ الثابتة والمتحركة، ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم المحافظة الآن نحو 400 منفذ ثابت ومتحرك، تتبع مختلف الجهات بالدولة للوصول لكل أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية.

وأوضح المحافظ في تصريحات للصحفيين، أنه جرى تشكيل لجان رقابية وتفتيشية، للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل، بعد الخصم الخاص بالمعرض.

924 مشروعا لخدمة نحو 850 ألف مواطن بمبادرة حياة كريمة

قال المحافظ، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت 924 مشروعا لخدمة نحو 850 ألف مواطن، تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات في 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وشملت الانتهاء من عدد 102 مشروع بقطاع التعليم وعدد 43 مشروع بقطاع الشباب والرياضة، وعدد 11 مجمع حكومي بالقطاع الخدمي، وعدد 11 مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعي، وعدد 33 مكتب بريد، وتجهيزهم بالآثاث اللازم، بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف، و6 نقاط شرطية فضلا عن وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90%، بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، إذ جرى الانتهاء من 36 مشروعا، وجار إنجاز 6 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروعا للوحدات الصحية، وعدد 8 منشأت بقطاع التضامن الاجتماعي، إلى جانب الانتهاء من تبطين 24 ترعة وجار الاستكمال للانتهاء من كل المشروعات.

وأكد محافظ الجيزة، أنه جرى تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية، بنسب تتعدى 90%، التي سيكون لها أثرا كبيرا في التيسير على مواطني قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة.

إزالة 150 حالة تعدي

أوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة ال 22 من إزالة 150 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف، لافتا إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ22 بالمتابعة المستمرة، والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي حالات تعد جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء.

رفع 12 ألف طن مخلفات يوميا

أكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف النظافة، الذي يأتي على رأس أولويات أجندة العمل اليومية، والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية، وذات الكثافات السكانية العالية، لتحسين مستوى النظافة، حيث يتم رفع 12 ألف طن مخلفات يوميا.