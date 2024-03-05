افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 إمبابة اليوم

تفتتح محافظة الجيزة اليوم معرض أهلا رمضان 2024 إمبابة، لتوفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معرض أهلا رمضان 2024 إمبابة

يأتي افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 إمبابة لخدمة سكان الجيزة، بعد أن افتتحت المحافظة المعرض الرئيسي في حي العمرانية على مساحة 2000م، إضافة إلى معارض مراكز البدرشين والحوامدية، لتوفير السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة.

وضمن خطة التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية، وفرت محافظة الجيزة 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة، لدعم السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فوري.