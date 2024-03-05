توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا لـ2134 دولارا

استقرت أسعار الذهب عالميا فوق مستوى 2110 دولارات اليوم الثلاثاء، معززًا مكاسبه الأخيرة بعد أن استقر عند مستوى قياسي مرتفع في الجلسة السابقة.

وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي تراجعت فيه عوائد الدولار وسندات الخزانة بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك بسبب التوقعات القوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتحول إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

سعر الذهب عالميًا

وأشار المحللون أيضًا إلى أن المعادن الثمينة تعمل كتحوط ضد مخاطر الركود المتزايدة في الاقتصادات المتقدمة وزيادة عدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية هذا العام.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، لمزيد من التوجيه، وسيظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا أمام الكونجرس الأمريكي يومي الأربعاء والخميس.

توقعات سعر الذهب عالميًا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولارا في ديسمبر من عام 2023.

ارتفع سعر الذهب بمقدار 61.93 دولار أمريكي للأوقية. أو 3.00% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2067.94 دولارًا أمريكيًا للأونصة. بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 2134.44 دولار خلال 12 شهرًا.