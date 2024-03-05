ختام العروض الرياضية لمدارس الغربية بمشاركة طلاب من ذوي الهمم

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، الحفل الختامي للتقييم الجمهوري للعروض الرياضية لمديرية التربية والتعليم بالغربية، المُقام بمدرسة مودرن سكول للغات بطنطا، وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالغربية، وأعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وقدم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في كلمته، الشكر إلى جميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية المشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم الرائعة والمتميزة.

عروض رياضية وفنية

وقدم الطلاب المشاركون في الحفل الختامي العروض الرياضية والفنية، حيث تم تقديم عرض مدرسة القديس أغسطينس «الفرير» بإدارة غرب المحلة، بعنوان «الناجح يرفع إيده»، ثم عرض مدرستي الإصلاح وعلي عفت الابتدائية، إدارة شرق طنطا، بعنوان «دوي»، وقدم طلاب مدرسة التربية الفكرية استعراضا بعنوان «مين اللي قال»، ثم تم تقديم عرض مدارس «خلفاء الليثي - مؤسسة محلة أبو علي - السلام» بإدارة شرق المحلة، بعنوان «حي على الفلاح».

كما قدمت مدرسة الشهيد محمد كامل نور بنات بإدارة شرق طنطا، عرضا بعنوان «إنجازات بلدنا»، وعرض مدرسة الشيشيني للتعليم الأساسي بعنوان «حلم البطولة»، ثم قدم طلاب مدرسة الرسمية للغات بالراهبين استعراض بعنوان «Beautiful girls»، ثم عرض مدرسة كوين أوف بيس للغات بعنوان «كلنا إيد واحدة»، وعرض مدرستي شفيق الجنك وكوم علي الإعدادية بإدارة قطور، بعنوان «قد الدنيا»، وعرض مدرسة المعتمدية التجارية بنات إدارة غرب المحلة بعنوان «خير بلادي».

وأشاد محافظ الغربية بهذا الحدث الرياضي الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، مثمنا المشاركة المتميزة لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في العروض واندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الطلاب.

أهمية الرياضة المدرسية

كما أشاد المحافظ بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الطلاب، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة ويؤكد أهميتها.