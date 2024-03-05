مصطفى عمار: مصر تقدم المساعدات إلى غزة وتنتصر لحقوق الفلسطينيين بسلاح الفنون

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن» إنَّ الإذاعة المصرية كانت أول نافذة إعلامية للتعريف بمختلف الفنون، إذ تعرف من خلالها الجمهور على الغناء والمسلسلات الدرامية والمسرحيات، موضحًا أنَّ الإذاعة المصرية كيان عظيمة، والمصريون مميزون في الفنون الإذاعية بشكل كبير.

الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود في سبيل دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأضاف «عمار»، خلال لقاءه مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم»، أنَّ المنصات الإذاعية المصرية ليست بعيدة عن عرض القضايا المهمة التي تشغل بال المواطن المصري والعربي، ومنها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للمصريين والعرب، خاصة أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود في سبيل دعم الأشقاء وقضيتهم وحقوقهم، وتتنوع إسهاماتها على مختلف الأصعدة.

مسلسل «مليحة» يعرض أبعاد القضية الفلسطينية

وأكّد «عمار» أنَّ الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية لم تتوقف أمام تقديم المساعدات لدعم صمود أشقاءنا الفلسطينيين فقط، بل إن الدعم يمتد إلى أكثر من جهة منها شرح أبعاد القضية في مختلف المحافل الدولية، ويمتد الأمر أيضًا إلى دعم القضية عبر الفنون وخاصة الأعمال الدرامية، وهو ما فعلته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم ضمن أعمالها في دراما رمضان 2024 مسلسل «مليحة»، متابعًا أنَّ المسلسل يعرض أبعاد القضية الفلسطينية وبداية ونشأة الصراع وحق الفلسطينيين في الأرض.