مصطفى عمار: إنتاج «المتحدة» لمسلسل فلسطيني يهدف إلى التوعية بالقضايا المصيرية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت إنتاج مسلسل فلسطيني في الموسم الرمضاني وهو «مليحة»، والذي يعد مجهودا مشكورا من الشركة بأنه في ظل الأزمات هناك مسلسل يتناول ما يحدث في قطاع غزة.

السينما والدراما تشكلان وعي الناس بشأن القضايا المصيرية

وأضاف «عمار»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، أن السينما والدراما تشكلان وعي الناس بشأن القضايا المصيرية والقضايا التي ينبغي أن يقفوا خلفها، لافتا إلى أن المسلسل يضم الفنانة مرفت أمين ومحمد دياب، والذي أدى أدوارا في الفترة الماضية أكد من خلالها أنه ممثل جيد.

مصر تركت أثرا نادرا في روح كل مواطن عربي

ولفت أن هناك 11 شركة إنتاج تتعاون مع الشركة المتحدة لتقديم الموسم الرمضاني، كما أن المتحدة عقدت شراكة مؤخرا مع السعودية، وتعاون مع تلفزيونات عربية كثيرة في رمضان، مردفا: «أشعر بالفخر عندما أجد موسم الرياض يسيطر عليه الفنان المصري، وفخور أيضا عندما أجد الجمهور العربي والخليجي يحفظ كلمات المطرب المصري، مصر تركت أثرا نادرا في روح كل مواطن عربي من المحيط للخليج».